Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: am Sonntag drei Autos aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.05.2022, in dem Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 18.00 Uhr, wurden drei Autos auf nicht bekannter Art und Weise geöffnet und Sachen daraus gestohlen. Alle Geschädigte meinten ihr Auto mit Sicherheit abgeschlossen zu haben. Aus einem Pkw, welcher am Stauwehr in Märkt geparkt war, wurde ein Kinderroller aus dem Kofferraum gestohlen. Auf dem Parkplatz beim Yachthafen wurde aus einen Pkw eine braune Lederhandtasche gestohlen, welche auf der Rückbank lag. In der Lederhandtasche befand sich unter anderem ein Laptop. Aus einem weiteren auf dem Parkplatz beim Yachthafen geparkten Auto wurde aus einer Tasche, welche auf der Rückbank lag, ein Mobiltelefon gestohlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell