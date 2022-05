Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall mit E-Scooter - ein Schwerverletzter

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund des Konsums von berauschenden Mitteln war ein 20-Jähriger nicht mehr in der Lage einen E-Scooter sicher zu führen und verunglückte schwer. Er befuhr am Samstag, 21.05.2022, kurz nach 11.00 Uhr, die leicht abschüssige Straße "Mühlenrain" in Richtung Bundesstraße. Dabei verlor er die Kontrolle über den E-Scooter, kam nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Stein und blieb mit dem Vorderrad am abgesenkten Bordstein hängen. Er stürzte und prallte mit seinem Kopf gegen einen Baum. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten E-Scooter-Fahrer in ein Krankenhaus, wo zudem noch eine Blutentnahme folgte. Auch steht der 20-Jährige im Verdacht den nicht zugelassenen E-Scooter ohne Versicherungsschutz gefahren zu haben.

