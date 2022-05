POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Spielothek - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Der Brand in einer Firma in Laufenburg am Freitagabend, 20.05.2022, hat glimpflich geendet. Kurz nach 18:30 Uhr hatte es in einer Rohrleitung ein Feuer gegeben, das auf eine Holztreppe übergriff. Der Brand konnte zügig gelöscht werden, so dass nur geringer Sachschaden entstand. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias ...

