Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Parkplatzrempler - Fahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 22.05.2022, hat ein mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer in Görwihl auf einem Parkplatz ein dort stehendes Auto touchiert. Gegen 18:45 Uhr war der Parkplatzrempler beobachtet worden. Der mutmaßliche 22 Jahre alte Verursacher stellte sein Auto unweit der Unfallstelle ab, wo er von dem anderen Fahrzeugbesitzer angesprochen wurde. Dieser nahm eine Alkoholfahne wahr. Die Überprüfung durch die verständigte Polizei ergab rund 0,8 Promille, so dass eine Blutprobe erhoben wurde. Einen Führerschein besaß der der Fahrer nicht. Dieser war ihm bereits entzogen worden. An den beteiligten Fahrzeugen wurde ein Sachschaden von je 1500 Euro verursacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell