POL-KS: Supermarkt-Einbrecher erbeuten Zigaretten: Zeugen in Naumburg gesucht

Naumburg (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Nacht zum gestrigen Mittwoch in einen Supermarkt in der Ippinghäuser Straße in Naumburg eingebrochen und haben Zigarettenschachteln im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Da die Täter mit unbekanntem Werkzeug gewaltsam eine doppelwandige Metalltür angingen, um in das Gebäude zu gelangen, könnten Anwohner in der Nachbarschaft auf den Einbruch aufmerksam geworden sein. Die Ermittler der Polizeistation Wolfhagen suchen daher nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

Der Einbruch hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 6 Uhr, ereignet, als der Inhaber des Marktes die aufgebrochene Fluchttür entdeckte. Wie die am Tatort eingesetzten Polizeibeamten berichten, hatten die Täter mit noch unbekanntem Werkzeug größere Löcher in die Bleche der Metalltür geschnitten und waren so in das Geschäft gelangt. Dort erbeuteten sie die Zigaretten, mit denen sie über die ausgebrochene Tür nach draußen und weiter in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, die in Naumburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern der Polizeistation Wolfhagen Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel. 05692-98290.

