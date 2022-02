Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 10.000 Euro Schaden durch Vandalismus auf Dachterrasse von Museum: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte haben im Laufe der vergangenen Nacht durch Vandalismus auf der Dachterrasse eines Museums in der Kasseler Weinbergstraße einen hohen Schaden von ca. 10.000 Euro angerichtet. Wie die am heutigen Mittwochmorgen zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war ein 1 x 5 Meter großer Spiegel am Fahrstuhl auf der öffentlich zugänglichen Terrasse beschädigt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht alles dafür, dass unbekannte Täter mutwillig einen unbekannten Gegenstand gegen die Spiegelfront geworfen haben. Wann genau die Sachbeschädigung in der Nacht stattfand, ist bis dato noch ungeklärt. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

