Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl eines Geldbeutels

Speyer (ots)

Am 04.02.2022 im Zeitraum von 11:30 Uhr - 12:00 Uhr kam es im Supermarkt in der Elsa-Krieg-Straße in Speyer zu einem Diebstahl eines Geldbeutels. Ein bisher unbekannter Täter entwendete die Geldbörse aus der Jackentasche einer 72-jähriger Frau. Zeugen, die im Tateitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Elsa-Krieg-Straße beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

