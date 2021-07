Polizei Wolfsburg

POL-WOB: EScooter-Fahrer übersehen - 23-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Mühlenkamp

14.07.2021, 09.00 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten E-Scooter-Fahrer ereignete sich am Mittwochvormittag auf der Straße Mühlenkamp. Nach derzeitigem Kenntnisstand parkte gegen 09.00 Uhr eine 38 Jahre alte Fahrzeugführerin ihren VW Multivan auf dem Parkstreifen der Straße Mühlenkamp in Fahrtrichtung Marggrafstraße ein. Anschließend öffnete sie die Fahrertür, und übersah dabei einen 23 Jahre alten E-Scooter-Fahrer, der sich von hinten näherte und daraufhin in die leicht geöffnete Fahrertür fuhr. Dabei stürzte der 23-Jährige und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht. Der VW Multivan war an der Tür leicht beschädigt. Der E-Scooter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf 800 Euro belaufen.

