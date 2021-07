Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsüberwachung in der Wormser Landstraße

Speyer (ots)

Verkehrskontrollen führten gestern von 16:15 Uhr bis 17:15 Uhr Beamtinnen und Beamte der Polizei Speyer in der Wormser Landstraße durch. Bei insgesamt 16 Fahrzeugen kam es zu vier Verkehrsverstößen aufgrund fehlenden Papieren, Warndreiecken/Warnwesten oder einer nicht mehr gültigen Hauptuntersuchung. Zwei weitere Verwarnungen wurden gegen Radfahrer ausgesprochen, da sie den Radweg in nicht vorgeschriebener Richtung befuhren. Darüber hinaus kam es zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahren, da ein PKW Fahrer Veränderungen an seinen Felgen vorgenommen hatte, sodass eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr gegeben war.

