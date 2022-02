Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer bringt Fahrradfahrer beim Ausparken zu Fall: 33-Jähriger wird verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Dienstagabend kam es auf der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel zu einem Verkehrsunfall, bei dem offenbar das unachtsame Ausparken eines Autofahrers einen Fahrradfahrer zu Fall brachte. Der 33-Jährige aus Berlin war vom linken Außenspiegel des Mercedes touchiert worden und daraufhin auf die Straße gestürzt. Dabei erlitt er nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen an Rücken, Hüfte und Nase, womit er anschließend von Rettungskräften vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht wurde.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 21:45 Uhr. Ein 69-Jähriger aus Kassel wollte in Höhe der Westendstraße mit seinem Mercedes aus einer Parklücke rechtsseitig der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Vorderer Westen ausparken. Beim Überfahren des dortigen Fahrradstreifens achtete er offenbar nicht auf den aus Richtung Innenstadt kommenden 33-jährigen Radfahrer und touchierte ihn mit dem Außenspiegel. Erkennbaren Schäden waren an den beiden Fahrzeugen nicht entstanden, so die Polizisten. Der 69-jährige Autofahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

