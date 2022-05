Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Zwei Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 20.05.2022, haben sich in Albbruck zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 16:50 Uhr war ein 62-jähriger Skoda-Fahrer aus der Alten Landstraße in die bevorrechtige Albtalstraße eingebogen. Er kollidierte mit einem in Richtung B 34 fahrenden Hyundai, obwohl der Hyundai-Fahrer noch versuchte, auszuweichen. Sowohl der Skoda- als auch der 28 Jahre alte Hyundai-Fahrer wurden verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei mindestens 15000 Euro. Eine Fachfirma und die Feuerwehr reinigten die Fahrbahn.

