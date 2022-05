Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen - Rauchentwicklung nach Sturz

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 20.05.2022, gegen 17.40 Uhr wurde die Feuerwehr in die Marchstraße in Emmendingen-Wasser wegen einer Rauchentwicklung gerufen.

Eine 84-jährige Bewohnerin befand sich in ihrer Wohnung in einer hilflosen Lage, nachdem stürzte und sich einige Zeit nicht mehr bewegen konnte. Kurz vorher hatte sie offenbar Essen auf den Herd gestellt und diesen eingeschaltet. Vermutlich lag sie mehrere Stunden auf dem Fußboden, bis ihre Enkelin vorbeikam und den Vorfall bemerkte. Gerade noch rechtzeitig konnte sie den Herd abstellen. Die ältere Dame kam vorsorglich in ein benachbartes Krankenhaus. Die freiwillige Feuerwehr Emmendingen belüftete die verrauchte Wohnung. Ein Sachschaden entstand nicht.

