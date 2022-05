Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto bleibt auf dem Dach liegen - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 20.05.2022, gegen 10.25 Uhr, blieb ein Auto nach einem Verkehrsunfall in der Eibenkopfstraße in WT-Waldshut auf dem Dach liegen. Der 22 Jahre alte Fahrer verletzte sich leicht. Er kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Fahrer war zu weit nach rechts geraten. Das Auto kollidierte mit einem neben der Fahrbahn abgelegten Betonblock. Dadurch kippte der Wagen zunächst auf die linke Seite und von dort auf das Dach. Am Kia des jungen Mannes entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

