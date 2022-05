Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen - ungebetener Partygast mit Messer

Freiburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 22.05.2022, gegen 3 Uhr versuchte ein alkoholisierter 31-jähriger Mann eine private Party im Rebgelände in Malterdingen zu besuchen. Da er dort nicht willkommen war entwickelte sich ein Streitgespräch, in deren Verlauf der Mann ein mitgeführtes Messer in die Hand nahm, ohne jedoch konkret damit zu drohen.

Die Gäste fühlten sich hierdurch jedoch bedroht und verständigten die Polizei. Diese konnte bei dem Mann ein weiteres Messer feststellen, welches dem Waffengesetz unterliegt. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er dann auch nachkam. Der Mann muss nun mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz rechnen.

