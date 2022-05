Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Motorrad- und Radfahrer kollidieren - Fahrradfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.05.2022, gegen 16:20 Uhr, sind auf der B 34 in Höhe des Auwegs in der Liedermatte von Waldshut-Tiengen ein Motorrad- und ein Fahrradfahrer kollidiert. Der dort nach links abbiegenden 54 Jahre alte Fahrerfahrer war mit dem überholenden 34-jährigen Motorradfahrer zusammengestoßen. Hierbei verletzte sich der Fahrradfahrer und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Während das Motorrad nur leicht beschädigt wurde, war das Fahrrad nicht mehr fahrbereit.

