POL-FR: Wohnungseinbruch in Löffingen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald, 79822 Titisee-Neustadt, Kirchsteige In der Nacht vom 19.05 auf den 20.05.2022 kam es zu einem versuchten Treibstoffdiebstahl an einem Baustellenfahrzeug in der Kirchsteige. Hierbei hatte die unbekannte Täterschaft versucht, den Tank am Fahrzeug zu öffnen und den Treibstoff abzulassen. Die Tat wurde nicht vollendet, ...

mehr