BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 26-Jährigen am Bahnhof Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend, 17. Februar 2022 um 22:10 Uhr, am Bahnhof Kaldenkirchen einen 26-jährigen Deutschen verhaftet. Der Mann reiste zuvor mit dem grenzüberschreitenden Regionalexpress 13 aus Venlo kommend in das Bundesgebiet ein. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen wurde festgestellt, dass seitens der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Erschleichen von Leistungen ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung gegen den Reisenden vorlag. Demnach hatte er eine Geldstrafe in Höhe von 1050 EUR zu zahlen oder ersatzweise eine 70-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Zudem besteht seitens der Staatsanwaltschaft Berlin eine Aufenthaltsermittlung mit der Forderung von 3899,80 EUR, welche zur Abnahme von Bargeld und werthaltigen Gegenständen berechtigt. Die Person wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Bei der Durchsuchung des Reisegepäcks konnten zudem noch 11,2 Gramm Marihuana und 5,4 Gramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Am Freitagmorgen wird der Verurteilte durch die Bundespolizei in das Gefängnis in Willich eingeliefert, da der die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

