BPOL NRW: Wegen fehlender Fahrkarte: Bundespolizei findet versteckte Drogen in der Unterhose

Köln (ots)

Nachdem zwei Männer den Regionalexpress 1 von Düren nach Köln ohne Fahrkarte und Barmittel nutzten, fanden Bundespolizisten gestern (16. Februar) bei der anschließenden Durchsuchung fast 100 Pillen und ca. 6 Gramm Haschisch in der Unterhose eines der Reisenden auf. Da der andere Mann ebenfalls Drogen dabei hatte, erwartet die beiden Algerier nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mittwochabend gegen 21:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof zur Unterstützung an Gleis 5 gerufen. Zwei Männer hätten nach Aussage des Zugpersonals den RE 1 von Düren aus ohne Fahrschein und ausreichend Barmittel genutzt - ein Realschaden von jeweils 7,90 Euro. Zur Klärung des Sachverhalts nahmen die Beamtin und Beamten die beiden jungen Algerier (18, 22) mit zur Dienststelle. Bei der zur Eigensicherung durchgeführten Durchsuchung fanden die Beamten bei dem erst 18-Jährigem 97 Pillen des Wirkstoffs Pregabalin sowie ca. 6 Gramm Haschisch, versteckt in der Unterhose, auf. Die Bundespolizisten beschlagnahmten die original verpackten, verschreibungspflichtigen Arzneimittel, speicherten seine Fingerabdrücke und fertigten Lichtbilder. Da auch bei dem 22-Jährigen geringe Mengen Marihuana aufgefunden wurden, belehrten die Einsatzkräfte beide Algerier über die Straftatvorwürfe und entließen die Männer aus Essen im Anschluss mit jeweils zwei Strafanzeigen von der Dienststelle.

