BPOL NRW: Mit gefälschten Ausweisen und mit Haftbefehl gesucht - 42-Jähriger von Bundespolizei im Fernreisezug festgenommen

Eine Streife der Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag in einem Fernreisezug aus Belgien einen 42-jährigen Marokkaner mit total gefälschten belgischen Ausweispapieren festgenommen.

Die Beamten stiegen am Hauptbahnhof in Aachen in den Zug nach Köln ein und kontrollierten den 42-Jährigen. Dabei stellten sie Unregelmäßigkeiten an den vorgelegten belgischen Ausweispapieren fest. Dabei handelte es sich um einen total gefälschten belgischen Personalausweis sowie Reisepass und Führerschein des Betroffenen. Des Weiteren bestand gegen ihn ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Die Staatsanwaltschaft Flensburg fahndete auch nach dem 42-Jährigen wegen eines laufenden Strafverfahrens wegen des Verstoßes gegen ausländerrechtlicher Bestimmungen. Da seine in Deutschland lebende Freundin die gegen ihn verhängte Geldstrafe zahlen konnte, wurde der bestehende Strafvollstreckungshaftbefehl abgewendet. Durch die zuvor vorgelegten gefälschten Dokumente war er unerlaubt nach Deutschland eingereist. Auch bestand gegen ihn bereits von der Ausländerbehörde in Frankfurt am Main eine Abschiebungsandrohung, die durch sein Untertauchen bislang noch nicht vollstreckt werden konnte. Um seinen weiteren Verbleib im Einvernehmen mit der zuständigen Ausländerbehörde heute klären zu können, wurde er in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

Auch ein 60-Jähriger Deutscher ist am Mittwochabend am Hauptbahnhof Aachen festgenommen worden. Er wurde wegen Diebstahls von der Staatsanwaltschaft Aachen gesucht. Er muss jetzt eine 24-tägige Freiheitstrafe absitzen.

