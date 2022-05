Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Verkehrsunfallflucht - Fahrer beschädigt Gartenzaun einer Kita - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Gemeinde Riegel am Kaiserstuhl

Das Polizeirevier Emmendingen sucht einen unfallflüchtigen Autofahrer der am frühen Samstagmorgen, den 21.05.2022, gegen 01.48 Uhr in der Kaiserstuhlstraße in Riegel den Gartenzaun der Kita "Sonnenschein" beschädigte.

Ermittlungen ergaben, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache beim Abbiegen von Kaiserstuhlstraße in die Üsenbergstraße von der Fahrbahn abkam und mit dem Zaun der Kita kollidierte. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich nach derzeitiger Sachlage vermutlich um einen dunklen Mercedes. Aufgrund der festgestellten Spurenlage müsste der Pkw im vorderen Bereich erhebliche Beschädigungen aufweisen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641 582-0) in Verbindung setzen.

cl

FLZ/mt

