Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Pkw gerät nach Vorfahrtsverletzung in Gleisbereich einer Museumsbahnstrecke - Geringe Behinderungen im Bahnverkehr

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Gemeinde Binzen

Am Samstagvormittag, den 21.05.2022, gegen 11.25 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst über Notruf, dass in Binzen, im Bereich der Autobahn - Behelfsausfahrt von der A 98 ein Verkehrsunfall passiert sei. Ein Pkw drohe eine kleine Böschung herab zu stürzen und in den Gleisbereich einer Bahnstrecke in der Nähe einer Kurve zu geraten.

Durch den geistesgegenwärtigen Notruf des Passanten konnte über den Betriebsleiter der Bahn der Bahnverkehr glücklicherweise rechtzeitig gewarnt werden. Bei der betroffenen Strecke, der Kandertalbahn (im Volksmund: "Chanderli"), handelt es sich zwar um eine Museumsbahn, mit geringer Verkehrsauslastung, aber neben Betriebsfahrten finden aktuell wieder insbesondere am Wochenende auch Fahrten mit Personenverkehr statt.

Die hinzu beorderte örtliche Feuerwehr konnte das Fahrzeug so weit absichern, dass eine Bergung mittels einfachem Abschleppfahrzeug (kleiner Bergekran) noch möglich erscheint. Das verunfallte Fahrzeug ragt dennoch so weit in den Gleisbereich hinein, dass es zu einem Folgeunfall hätte kommen können.

Nach ersten Ermittlungen der eintreffenden Polizisten, übersah ein 21-jähriger Fahrzeuglenker, der die A 98 an der Behelfsausfahrt Binzen (Fahrtrichtung Weil am Rhein) verließ, an der folgenden Einmündung auf die L 134 einen Pkw einer 45-jährigen Fahrerin, welcher in Richtung "Dreispitz" fuhr. Mit diesem Wagen kollidierte er, nachdem er nach links auf die L 134 eingebogen war und sein Fahrzeug wurde nach rechts von der Straße abgewiesen.

Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers schlug im Bereich der Böschung aber noch an eine Signalanlage der Bahn, welche ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Insgesamt rechnet die Polizei mit einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Mit Abschluss der Bergungsarbeiten der Unfallfahrzeuge wird im Verlauf des frühen Nachmittages gerechnet.

Der Bahnbetrieb wird ebenfalls wiederaufgenommen werden können, auch wenn es in diesem Bereich aufgrund der beschädigten Signalanlage für die nächsten Betriebstage zu geringen zeitlichen Verzögerungen kommen wird.

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell