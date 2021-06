Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vandalismus an Schule - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zwischen Freitag, 04.06.2021 und Montag, 07.06.2021, kam es im Hinterhof der Scheffelschule in Herten, zwischen dem Schulgebäude und dem angrenzenden Sportplatz, zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte sprühten mehrere Graffitis in Rosa an die Wände der Schule. Eine Scheibe wurde mittels Scratching beschädigt. Auch wurde noch eine kleine Backsteinmauer eingerissen, eine Sitzbank sowie ein Mülleimer mutwillig beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell