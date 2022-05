Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Wohngebäude - ausgebauter Dachstuhl eines Reihenhauses brennt aus - Feuerwehr kann weitere Ausbreitung und Übergreifen auf Nachbarhäuser verhindern - Keine Verletzten

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Gemeinde Vörstetten

Am Samstagabend, den 21.05.2022, gegen 21.40 Uhr, wurde dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg der Brandausbruch in einem Reihenhaus in der Bühlackerstraße in Vörstetten verständigt.

Beim Eintreffen der Kräfte der verständigten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, schlugen bereits die Flammen aus dem Dachstuhl des Wohnhauses. Die Bewohner konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Eine bettlägerige Nachbarin in einem der angrenzenden Reihenhäuser wurde vorsorglich ebenfalls vom Rettungsdienst aus ihrer Wohnung getragen.

Die Feuerwehren Vörstetten, Denzlingen, Reute und Emmendingen konnten unter der Leitung von Kreisbandmeister Leiberich mit zirka 80 Einsatzkräften verhindern, dass sich das Feuer im Haus ausbreitet oder gar auf ein Nachbarhaus übergriff.

Der Rettungsdienst war mit mehr als einem Duzend Kräften und einem leitenden Notarzt vor Ort. Ebenfalls der Bürgermeister von Vörstetten, Herr Brügner.

Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Der Sachschaden an dem Gebäude wird sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Waldkirch übernommen.

WKI/rb

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell