POL-FR: Stühlingen: Zwei Autos kollidieren - eine Autofahrerin schwer verletzt, zwei weitere Personen kommen ins Krankenhaus

Am Samstagabend, 21.05.2022, sind auf der B 314 in Höhe der Zufahrt zum Lindenweg in Stühlingen zwei Autos kollidiert. Eine 78 Jahre alte Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie war gegen 20:20 Uhr aus diesem Weg auf die bevorrechtigte Bundesstraße nach links eingefahren und hierbei mit einem herannahenden Seat zusammengestoßen. Durch die Aufprallwucht kippte der Peugeot der verletzten Fahrerin auf das Dach. Die schwer verletzte Frau kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Seat-Insassen, der 33 Jahre alte Fahrer und die 21-jährige Beifahrerin, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand blieben sie unversehrt. Die Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 15000 Euro. Die Bundesstraße war für ca. eine Stunde komplett gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

