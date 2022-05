POL-FR: Malterdingen - Im Rebberg verirrt

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 20.05.2022, gegen 10.25 Uhr, blieb ein Auto nach einem Verkehrsunfall in der Eibenkopfstraße in WT-Waldshut auf dem Dach liegen. Der 22 Jahre alte Fahrer verletzte sich leicht. Er kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Fahrer war zu weit nach rechts geraten. Das Auto kollidierte mit einem neben der Fahrbahn abgelegten ...

mehr