POL-VDMZ: Hat´s geklickt? - LKW-Kontrolltage der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim

Gau-Bickelheim (ots)

"Hat´s geklickt?" - diese Frage stellen Polizisten der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim den Brummifahrern auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-Ost an der A 61 bei Worms. An insgesamt drei Tagen, vom 07.09. bis zum 09.09.2021, werden hier nicht angegurtete LKW-Fahrer von Motorradfahrern der Polizei angehalten. Vor Ort erwartet die Gurtmuffel dann ein Parcours des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR), der von ehemaligen LKW-Fahrern und heutigen Angestellten des DVR betreut wird. Der Parcours soll dazu dienen, den gewünschten "Klick" in Kopf und Gurtschloss auszulösen. Dafür hat der DVR spezielle Technik: Neben einem Aufprallsimulator, der einen Aufprall auf ein stehendes Hindernis mit 10 km/h simuliert, ist auch ein LKW-Überschlagssimulator aufgebaut. Die vorher so frei sitzenden Fahrer kontrollieren hier nicht ohne Grund mehrfach, ob der Gurt nun richtig sitz. Kaum sind sie angeschnallt, drehen sie sich in der LKW-Fahrerkabine mehrfach um die eigene Achse. Dass hier ein Abstützen mit den Armen zwecklos ist, wird schnell klar. Der Parcours wurde bereits am ersten Tag super angenommen: Von den insgesamt 80 LKW-Fahrern ohne Gurt nahmen 73 am Parcours teil. Ein LKW musste aufgrund eines durchgerosteten Aufliegers seine Fahrt beenden. Insgesamt erhofft sich die Polizei, Verkehrsunfälle durch LKW, welche nicht selten tödlich enden, zu verhindern und zu verdeutlichen, wie wichtig das Anlegen des Sicherheitsgurtes ist.

