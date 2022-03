Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Diebstahl aus Scheune, Tischsäge und Aufsitzmäher entwendet

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Montag (14.03.22), 20.00 Uhr, und Dienstag (15.03.22), 18.00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Scheune an der Straße Am Berge, zwischen Bukweg und Buchholzstraße, verschafft. Diese liegt etwa 100 Meter vom Wohnhaus entfernt. Die Täter brachen mehrere Vorhängeschlösser auf. Aus der Scheune stahlen sie ersten Erkenntnissen zufolge eine Tischsäge sowie einen Aufsitzrasenmäher. Es liegt eine Beschreibung von zwei Personen vor, die in der Tatzeit von der der Quellenstraße in Richtung Am Berge liefen. Beide waren vermummt und vermutlich männlich. Eine Person trug eine helle Jacke mit Kapuze auf dem Kopf, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Außerdem hatte sie einen Rucksack auf dem Rücken. Die andere Person trug eine helle Jacke, eine helle Mütze sowie eine helle Handwerkerhose mit dunkel abgesetzten Knien. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugenhinweise werden auf der Wache Ibbenbüren entgegengenommen unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell