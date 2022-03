POL-ST: Steinfurt, Alleinunfall auf der B54, medizinischen Notfall

Lienen (ots) - Die Polizei ist am späten Dienstagabend (15.03.22) gegen 22.30 Uhr wegen eines Einbruchs zum Edeka-Markt an die Iburger Straße gerufen worden. Dort war ein Alarm ausgelöst worden. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, stellten sie fest, dass ein Fenster am Gebäude fehlte. An einem weiteren Fenster waren Hebelspuren erkennbar. Darüber hinaus lag auf dem Boden neben einer Geldtasche eine geringe Menge ...

mehr