Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Zigarettenautomat aufgebrochen, Zeugen beobachten Täter

Ibbenbüren (ots)

An der Straße An der Blankenburg in Dörenthe ist in der Nacht zu Mittwoch (16.03.22) ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Der Automat steht auf dem Parkplatz einer Gaststätte. Zeugen hatten die Polizei gerufen, nachdem sie laute Geräusche aus Richtung des Zigarettenautomaten vernommen hatten. Sie beobachteten eine Person, die sich dann aber vom Tatort entfernte. Der unbekannte Täter stahl Scheingeld und Zigarettenschachteln in unbekannter Höhe. Die Person wird von den Zeugen wie folgt beschrieben: Es handelte sich um einen Mann, er war etwa 1,80 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet. Er trug eine dunkle Plastiktüte bei sich. Die Polizei ermittelt und nimmt weitere Zeugenhinweise entgegen, unter Telefon 05451/951-4315.

