Polizei Mettmann

POL-ME: Geschirrspülmaschine verursacht Dachgeschossbrand - Velbert - 2111060

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein vermutlich technischer Defekt an einer Geschirrspülmaschine hat am Dienstagmittag (09. November 2021) einen Brand in einer Dachgeschosswohnung an der Uferstraße in Velbert verursacht. Glücklicherweise kam keiner der Anwohner zu Schaden. Die Polizei schätzt den Brandschaden auf circa 24.000 Euro.

Das war geschehen:

Gegen 13:30 Uhr vernahm eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Uferstraße in Velbert-Oberbonsfeld den Alarm eines Rauchmelders. Sie stellte einen Brandausbruch in der Dachgeschosswohnung fest und alarmierte die Feuerwehr. Nachdem sich die couragierte 47-jährige Zeugin davon überzeugt hatte, dass sich die übrigen Mieter nicht in ihren Wohnungen befanden, verließ auch sie das Haus.

Die zeitnah eingetroffenen Einsatzkräfte der Velberter Feuerwehr mussten die verlassene Dachgeschosswohnung zur Brandbekämpfung gewaltsam öffnen. Sie stellten eine starke Rauchentwicklung fest, welche sich in der gesamten Wohnung ausgebreitet hatte.

Dank eines hohen Kräfteansatzes konnte der Brand schnell gelöscht und ein Ausbreiten des Feuers auf die weiteren Wohnungen verhindert werden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zur Brandursache geht die Polizei Velbert von einem technischen Defekt an einer Spülmaschine aus und schätzt den entstandenen Schaden auf circa 24.000 Euro.

Die Wohnung der 54-jährigen Geschädigten ist aufgrund der Brandschäden bis auf weiteres unbewohnbar, die übrigen Wohnungen des Mehrfamilienhauses konnten im Anschluss an die Löscharbeiten von den Mietern wieder benutzt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell