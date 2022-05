Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreise Lörrach/Breisgau-Hochschwarzwald: Schwerpunkt Motorrad - offene und zivile Überwachung des Fahrzeugverkehrs

Freiburg (ots)

Die Motorradkonzeption des Polizeipräsidiums Freiburg sieht spezielle Maßnahmen vor, um die Ursachen von Motorradunfällen zu bekämpfen und gegen Motorradlärm vorzugehen.

Am Sonntag, 22.05.2022, wurde im Landkreis Lörrach auf der L 123 im Bereich Wieden-Utzenfeld und im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald auf der B 500 im Bereich Schluchsee kontrolliert. Ein Schwerpunkt lag in der Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Es kamen hierbei zivile Fahrzeuge mit verbauter Videomesstechnik und Handlasermessgeräte zum Einsatz. In beiden Landkreisen wurden insgesamt elf erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen um mindestens 21 km/h von Auto- und Motorradfahrern dokumentiert und zur Anzeige gebracht. Zwei angezeigte Motorradfahrer müssen mit Fahrverboten rechnen. Einer war auf der L 123 mit 146 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen worden.

Gesamt wurden an diesem Tag 181 Motorradfahrende und 27 Autofahrende ganzheitlich überprüft. Über 20 Geräuschpegelmessungen wurden durchgeführt, bei drei lagen die Messungen über den erlaubten Grenz- und Toleranzwerten. Neben Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen erloschenen Betriebserlaubnissen wurden auch Überholverstöße, abgefahrene Reifen und andere technische Mängel zur Anzeige gebracht. In einem Fall war ein Hinterreifen bis auf die Karkasse abgefahren (siehe beigefügtes Bild), in zwei Fällen waren an den Motorrädern offene Kupplungsgehäuse verbaut. Zahlreiche Verwarnungen wurden ausgesprochen.

Die Maßnahmen im Rahmen dieser Motorradkonzeption werden bis Oktober im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums fortgeführt.

