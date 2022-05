Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Mehrere Verletzte nach Zusammenstoß auf Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Münsterstraße/Sythener Straße sind am späten Samstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 75-jähriger Mann aus Altenberge gegen 17.25 Uhr die Münsterstraße in Richtung Dülmen. An der Kreuzung stieß er dann mit einem 44-jährigen Autofahrer aus Haltern am See zusammen, der auf der Sythener Straße Richtung Lavesum unterwegs war. Der 75-Jährige, der 44-Jährige sowie eine 44-jährige Frau und ein 12-jähriges Mädchen aus Haltern, die mit im Auto saßen, wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Es ist nicht auszuschließen, dass der 75-Jährige eine rote Ampel übersehen hat. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

