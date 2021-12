Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Wohnungsbrand in Bottrop-Grafenwald

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Die Feuerwehr Bottrop wurde gegen 20:55 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Schneiderstr. im Ortsteil Grafenwald gerufen. Eine Anruferin meldete einen ausgelösten Rauchmelder und Brandgeruch aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Bei dem Wohngebäude handelt es sich um ein 6 geschossiges Mehrparteienhaus mit 63 Bewohnern. Da zu Beginn nicht klar war ob sich noch Personen in der Brandwohnung befinden, wurde die Wohnungstür gewaltsam mit einer Türramme geöffnet. Um eine Rauchausbreitung in den Treppenraum zu verhindern, wurde zuvor ein mobiler Rauchschutzvorhang gesetzt. Ein Trupp drang unter schwerem Atemschutz in die Brandwohnung vor und konnte das Feuer schnell ablöschen. Personen waren zum Zeitpunkt des Brandgeschehens zum Glück nicht in der verrauchten Wohnung. Die über der Brandwohnung liegenden Wohnungen wurde auf schädlichen Brandrauch kontrolliert. Der Brandrauch befand sich nur in der Brandwohnung, sodass alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren bzw. in diesen verbleiben konnten. Der Einsatz war gegen 22:00 Uhr beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Grafenwald und die Berufsfeuerwehr Bottrop. (Do)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell