POL-E: Essen: 30-Jähriger am Westbahnhof angegriffen und bestohlen - Fotofahndung

Essen (ots) - 45329 E.-Altenessen-Nord: In der Nacht vom 26. auf den 27. November des letzten Jahres brachen zwei unbekannte Männer in einen Verkaufsstand des Altenessener Weihnachtsmarktes ein. Sie beschädigten dabei die Türen, Rollläden und Fensterscheiben des Standes, um anschließend mit zahlreichen Spirituosenflaschen und Bargeld zu flüchten. Am 28. Januar ...

mehr