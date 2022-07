POL-E: Essen: Unbekannte brechen in Verkaufsstand ein und stehlen Spirituosen - FOTOFAHNDUNG

Essen (ots) - 45128 E.-Südviertel: Gestern Morgen (9. Juli gegen 04:15 Uhr) lief ein 29-Jähriger (deutsch) über die Brücke der Weiglestraße in Richtung Hauptbahnhof. Ein unbekannter Mann näherte sich ihm und fasste den 29-Jährigen unsittlich an. Er entgegnete dem Unbekannten, ihn in Ruhe zu lassen und lief weiter. Unvermittelt schlug der mutmaßliche Täter den ...

