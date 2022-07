Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter raubt Portemonnaie aus Gesäßtasche - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Gestern Morgen (9. Juli gegen 04:15 Uhr) lief ein 29-Jähriger (deutsch) über die Brücke der Weiglestraße in Richtung Hauptbahnhof. Ein unbekannter Mann näherte sich ihm und fasste den 29-Jährigen unsittlich an. Er entgegnete dem Unbekannten, ihn in Ruhe zu lassen und lief weiter.

Unvermittelt schlug der mutmaßliche Täter den 29-Jährigen, sodass dieser zu Boden stürzte. Der Unbekannte ließ sich trotz vehementen Widerstandes des Esseners, welcher sich auf dem Boden liegend versuchte zur Wehr zu setzen, nicht davon abbringen, das Portemonnaie aus der Gesäßtasche zu entwenden. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Bernestraße.

Der Flüchtige wird beschrieben als schätzungsweise 20 bis 27 Jahre alt, 1,80 bis 1,85m groß und südländischem Erscheinungsbild. Er hatte schwarze Haare und einen Vollbart, eine schlanke Figur und war dunkel gekleidet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Weiglestraße/ Bernestraße gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden./ViV

