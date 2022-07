POL-E: Oberhausen: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Explosion in der Oberhausener Innenstadt

Essen (ots) - 45327 E-Katernberg: Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Schalker Straße meldete gestern Abend (6. Juli, gegen 20:10 Uhr) einen Einbruch in die Wohnung seines Nachbarn. Ein Täter sei definitiv in der Wohnung. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden Sie tatsächlich eine eingetretene Wohnungseingangstür und eine männliche Person vor. ...

