Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem 11-jährigen Kind

Traben-Trarbach (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Montag, 27.06.2022 gegen 16:00 Uhr in Traben-Trarbach. Ein elfjähriger Junge befuhr die abschüssige Straße "Am Neuberg" in Richtung "Bergstraße". Nach ersten Ermittlungen dürfte das Kind im Kreuzungsbereich die Vorfahrt des bevorrechtigten PKW, der die "Bergstraße" bergab befuhr, missachtet haben. Nach Angaben von mehreren Zeugen konnte der PKW-Fahrer aufgrund der hohen Geschwindigkeit, die das Kind auf der abschüssigen Straße erreicht hatte, den Unfall wohl nicht vermeiden. Der Junge wurde in der Folge von dem Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei erlitt der junge Radfahrer, der aus dem Stadtgebiet stammt und keinen Fahrradhelm trug, bisher noch unbekannte, jedoch schwere Verletzungen. Zur Versorgung wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell