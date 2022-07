POL-HF: Verkehrsunfall - Radfahrer leicht verletzt

Herford (ots) - (sls) Am Montagmorgen (25.7.) gegen 10.00 Uhr kehrte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bünder Straße in seine Wohnung zurück, nachdem er sie am Sonntagnachmittag verlassen hatte. Bereits beim Betreten bemerkte der 61-jährige Geschädigte, dass im Wohnungsflur ein Schrank umgekippt war und in mehreren Zimmern die Schranktüren offen standen. Einige Schränke wurden zudem noch durchwühlt und ...

mehr