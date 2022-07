Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz - Polizei ermittelt gegen vier Männer

Vlotho (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gestern am Nachmittag (26.7.) auf dem Gelände einer Schule an der Professor-Domagk-Straße vier Männer. Da der Zeuge vermutete, dass die Personen Betäubungsmittel bei sich hatten, alarmierte er unverzüglich die Polizei. Die sofort hinzugekommenen Beamten trafen die vier zuvor durch den Zeugen beschriebenen Personen an, als sie vom Schulgelände in Richtung Winterbergstraße gehen wollten. Bei den Männern handelt es sich um drei Vlothoer im Alter von 20, 26 und 29 Jahren, sowie um einen 31-jährigen Bielefelder. Drei der Männer hatten geringe Mengen Betäubungsmittel bei sich. Lediglich der 29-Jährige trug zunächst keine Betäubungsmittel unmittelbar bei sich, allerdings wurde er durch die Beamten dabei beobachtet, wie er einen Gegenstand in ein nahegelegenes Gebüsch warf. Dort fanden die Beamten eine ebenfalls geringe Menge Betäubungsmittel auf. Mutmaßlich hatte der Vlothoer diese beim Anblick der Polizeibeamten weggeworfen. Gegen die vier Männer wird nun wegen Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer vor Ort entlassen.

