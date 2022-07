Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Mofa im Kreisverkehr übersehen

Löhne (ots)

(sls) In Löhne kam es am Mittwochmorgen im Kreisverkehr der Brückenstraße und In den Fichten zu einem Zusammenstoß mit einem schwarzen Kia und einem Mofa-Fahrer. Die 78-jährige Fahrerin des Kia beabsichtigte gegen 08.20 Uhr von der Straße in den Fichten in den Kreisverkehr in Richtung Börstelstraße zu fahren. Zu selben Zeitpunkt befand sich im Kreisverkehr ein 60-Jähriger aus Bad Oeynhausen auf seiner Hercules Prima. Dieser wollte von der Brückenstraße durch den Kreisverkehr weiter in Richtung Werster Straße fahren. Die Seniorin aus Löhne übersah den von links kommenden Mofa-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision stürzte der 60-Jährige zu Boden und verletzte sich im Bereich der Arme und Beine. Er wurde an der Unfallstelle durch eine Rettungswagenbesatzung ärztlich versorgt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell