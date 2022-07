Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischer Angriff auf Audi-Fahrer- Unbekannte nehmen Bargeld mit

Löhne (ots)

(sls) Am frühen Mittwochmorgen (27.7) wurde der Fahrer eines schwarzen Audi A6 von bislang unbekannten Tätern im Kreuzungsbereich Kanalstraße / Ringstraße körperlich angegangen. Der Geschädigte aus Löhne befand sich gegen 05.50 Uhr mit seinem Audi auf der Kanalstraße in Richtung Bad Oeynhausen. Aufgrund der Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung Ringstraße musste er verkehrsbedingt anhalten. Nach bisherigen Ermittlungen öffnete plötzlich eine unbekannte Person die Fahrertür und schlug dem Löhner unvermittelt ins Gesicht. Der Unbekannte setzte sich dann zunächst auf den hinteren linken Beifahrersitz und schlug erneut von hinten auf den Kopf des 45-Jährigen ein. Eine weitere unbekannte männliche Person setzte sich während des Angriffs auf den Fahrer auf die rechte Beifahrerseite und verlangte Bargeld und persönliche Gegenstände. Der Geschädigte händigte den Tätern Bargeld in zwei-stelliger Höhe und persönliche Papiere aus. Nach dem Angriff flüchteten die Männer fußläufig in bislang unbekannte Richtung. Durch die Schläge wurde der Löhne im Gesichts- und Handbereich verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, die den Angriff beobachtet haben und Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei in Herford.

