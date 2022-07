Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub in Innenstadt- Unbekannte gehen 15-Jährigen an

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (28.7.) wurde die Polizei Herford über einen Raub in der Innenstadt in Herford informiert. Gegen 15.30 Uhr wurde ein 15-jähriger aus Herford im Bereich des Gehrenberg von drei unbekannten Jugendlichen angesprochen und mit einem Messer bedroht. Die Täter verlangten von dem 15-Jährigen die Herausgabe von Bargeld. Nachdem dieser aus Angst eine geringe Menge an Bargeld aushändigte, flüchteten die Jugendlichen fußläufig weiter in Richtung Innenstadt. Nach dem Raub begab sich der Geschädigte zunächst nach Hause und informierte zusammen mit der Mutter dann die Polizei. Eine Nachschau im Bereich der Innenstadt brachte bislang noch keinen Erfolg. Die drei Jugendlichen werden beschrieben mit 12-15 Jahren alt. Der augenscheinlich Älteste mit einer Größe von ca. 170cm trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke und hatte auch das Messer dabei. Ein weiterer Jugendlicher trug eine schwarze Jogginghose und eine blaue Jacke. Der dritte Tatbeteiligte trug ebenfalls eine schwarze Jogginghose und ein blaues T-Shirt. Alle Jugendlichen trugen zur Tatzeit eine Bauchtasche. Beim Gehrenberg handelt es sich um eine stark frequentierte Straße direkt in der Fußgängerzone. Die Kriminalpolizei hofft deshalb auf Zeugen, die Angaben zum Vorfall und den flüchtenden Jugendlichen machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei in Herford.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell