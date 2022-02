Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener-Feld/Baackeshof: Polizei registriert acht Autoaufbrüche - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Sonntag (13. Februar 2022) hat die Polizei Krefeld mehrere Autos registriert, bei denen jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt worden war. Die Aufzeichnung einer Überwachungskamera zeigte um 3:19 Uhr eine mit einer Taschenlampe ausgerüstete und dunkel gekleidete Gestalt, die an der Kleinewefersstraße in geparkte Autos leuchtete. Die Beamten fanden vier aufgebrochene Fahrzeuge. Bis zum Morgen häuften sich die Autoaufbrüche im näheren Umkreis. So fanden die Beamten jeweils ein aufgebrochenes Fahrzeug an der Weyerhofstraße, auf der Girmesgath, der Industriestraße und der Hülser Straße.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (56)

