Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Raub auf Kiosk - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntag (13. Februar 2022) gegen 22 Uhr betrat ein Mann einen Kiosk auf der Leyentalstraße. Er bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe, ging um den Kassenbereich und griff mehrere hundert Euro aus der Kasse. Ein Tablet, welches neben der Kasse lag, nahm er ebenfalls an sich, bevor er flüchtete. Im Nahbereich konnte das entwendete Tablet aufgefunden werden.

Der Täter trug eine schwarze Jacke mit einer schwarzen Kapuze, schwarze Handschuhe und eine schwarze Maske. Er hat braune Augen, ist 1,85 bis 1,90 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (55)

