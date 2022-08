Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Falschfahrer - Wer wurde gefährdet? - Metallzaun beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Hoher Sachschaden bei Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3326 zwischen Unterrombach und Dewangen erfasste ein 36-Jähriger am Freitagmorgen gegen 00.30 Uhr mit seinem VW Passat ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Aalen: Rombachtunnel musste kurzzeitig gesperrt werden

Ein ortsunkundiger Autofahrer folgte am Donnerstagabend gegen 21 Uhr seinem Navigationsgerät, welches ihn mit seinem VW auf die Ein-/Ausfädelspur des Rombachtunnels leitete - allerdings in die falsche Richtung. Als der 25-Jährige seinen Fehler bemerkte, fuhr er rückwärts die Einfädelspur wieder ab. Das gesamte Manöver wurde per Videokamera durch die Leitstelle beobachtet, welche dann die kurzzeitige Sperrung des Tunnels in die Wege leitete.

Aalen: Radfahrer bei Sturz verletzt

Schnittverletzungen an der Hand zog sich ein 23 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Donnerstagabend zu. Kurz vor 19 Uhr fuhr er mit seinem Rad entlang der Wellandstraße, wobei er in der linken Hand wohl eine Flasche Bier hielt. Alleinbeteiligt stürzte der 23-Jährige auf die Fahrbahn, wobei die Flasche zerbarst und seine Hand durch die Scherben verletzt wurde. Der Radler wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Hüttlingen: Aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 64-Jährige am Donnerstagnachmittag verursachte. Verkehrsbedingt musste ein 54-Jähriger seinen Audi auf der B 19 an der Abzweigung Aalen-Waiblingen anhalten. Die 64-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Der 54-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt; er wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigte zwischen Dienstagnachmittag 15 Uhr und Donnerstagnachmittag 16.20 Uhr einen Audi A4, der in diesem Zeitraum neben den Bahngleisen in der Hirschbachstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Das Verursacherfahrzeug muss auf einer Höhe von ca. 57 cm Beschädigungen aufweisen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Unterkochen: Fahrzeug übersehen

An der Einmündung Heidenheimer Straße / Landesstraße 1084 übersah ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr den Fiat 500 eines 37-Jährigen. Er streifte den Fiat mit seinem Fahrzeug, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Jagstzell: Metallzaun beschädigt

Der bislang unbekannte Fahrer eines Mercedes-Sprinter beschädigte am Donnerstag gegen 17.40 Uhr beim Rangieren einen in der Badgasse aufgestellten Metallzaun. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet - 4500 Euro Schaden

Auf rund 4500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag entstand. Kurz nach 17 Uhr missachtete ein 55-Jjähriger BMW-Fahrer an der Einmündung B 29 / Aalener Straße die Vorfahrt eines 40 Jahre alten VW-Fahrers. Beide Autofahrer blieben beim Zusammenstoß der Fahrzeuge unverletzt.

Westhausen: Unfallflucht

Beim Ausparken beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagmittag zwischen 12.30 und 12.40 Uhr einen VW Polo, welcher auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "In der Waage" abgestellt war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Bei dem Verursacher soll es sich laut eines Zeugen um einen Mann handeln, der mit einem schwarzen Pkw unterwegs war. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Aufgefahren

Mit ihrem StreetScooter fuhr eine 45-Jähige am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr rückwärts auf den hinter ihr stehenden Opel Astra einer 19-Jährigen auf. Bei dem Unfall, der sich in der Ottilienstraße ereignete, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

Ellwangen-Pfahlheim: 4500 Euro Schaden

An der Einmündung Hirlbacher Straße / Abt-Rudolf-Straße übersah ein 59 Jahre alter Ssangyong-Fahrer am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr den VW Golf eines 70-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Autofahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Vom Fahrbahnrand kommend, fuhr ein Lkw-Fahrer am Donnerstagmorgen kurz nach 7.30 Uhr in den fließenden Verkehr der May-Eyth-Straße ein. Dabei bemerkte er zu spät, dass ein 61-Jähriger seinen Ford Mondeo verkehrsbedingt hatte anhalten müssen. Der Sattelzug fuhr auf den Ford auf, wobei ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand.

Leinzell: Von der Fahrbahn abgekommen

Unverletzt überstand ein 30-Jähriger am Donnerstag kurz vor 24 Uhr einen von ihm verursachten Verkehrsunfall. Mit seinem Audi befuhr der 30-Jährige - wohl mit überhöhter Geschwindigkeit - den Kurvenbereich der Gmünder Straße, wo er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach rechts auf einen Gehweg fuhr. Beim Gegenlenken rutsche der Pkw rund 60 Meter bergaufwärts und kam dann zum Stehen. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend Euro.

Lorch: 8000 Euro Sachschaden

Eigenen Angaben zufolge musste eine 19-Jährige am Freitagmorgen gegen 00.45 Uhr auf der B 298 zwischen Lorch und Wäschenbeuren einem die Fahrbahn querenden Reh ausweichen, weshalb sie mit ihrem BMW gegen die Leitplanken fuhr. Die 19-Jährige blieb unverletzt; an ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Wer wurde gefährdet?

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem schwarzen Toyota die B 29 zwischen dem Verteiler Hussenhofen und Böbingen. Vermutlich aufgrund Alkoholeinwirkung des Fahrers kam der Pkw offenbar mehrfach auf die Gegenfahrspur, fuhr Schlangenlinien und bremste den nachfolgenden Verkehr aus. Der 34-Jährige wurde von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers kontrolliert; er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 34-Jährigen gefährdet wurden werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug beschädigt

Möglicherweise durch ein Fahrrad wurde ein BMW beschädigt, welcher in der Klarenbergstraße abgestellt war. Die Beschädigungen an dem Fahrzeug entstanden zwischen Mittwochabend 22 Uhr und Freitagmorgen 7 Uhr. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Durch Smartphone abgelenkt

Auf rund 27.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Donnerstagmorgen entstand. Kurz vor 9 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit seinem BMW die Rosensteinstraße in Richtung City-Center. Weil er sein Smartphone in der Hand hielt und dadurch abgelenkt war, fuhr er gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Mercedes Benz. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

