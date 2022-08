Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Häufung von Bränden

Zeugen gesucht

Hünxe (ots)

Seit dem 11. Juli kam es in Hünxer Waldgebieten zu mehreren Brandereignissen.

Im Zeitraum 11.07.2022, 16:50 Uhr bis 12.07.2022, 13:00 brannte ein Waldstück im Bereich Opschlagweg.

Am 17. Juli, gegen 18:15 Uhr, brannte in einem Waldstück an der Dinslakener Straße / Lanter eine circa 10 Qm große Fläche. Betroffen war der Boden mit Unterholz sowie dortige herumliegende Äste.

Ebenfalls am 17. Juli, gegen 18:50 Uhr, brannte am Lindhagenweg eine Waldfläche von circa 500 Qm.

Die Brände konnten zügig durch die Feuerwehr gelöscht werden.

In zwei Fällen stellten Polizeibeamte handelsübliche Grillanzünder an den Brandorten sicher.

Am 10.08.2022, gegen 19:07 Uhr kam es zu einer erneuten Feststellung eines Brandes im Bereich des betroffenen Waldgebietes. Hier konnten im Nahbereich des Brandherdes zwei Glasflaschen fest- und sichergestellt werden. Der aktuelle Brand könnte somit durch eine Selbstentzündung, in Form eines Brennglaseffektes, entstanden sein. Es kann allerdings nicht gänzlich ausgeschlossen werden, das die Brandereignis im kausalen Zusammenhang stehen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die in den entsprechenden Zeiträumen verdächtige Feststellungen an den Einsatzörtlichkeiten gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese sich bei der Polizeiwache Dinslaken (Tel.: 02064-6220) zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell