Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Fußgänger leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Am 04.12.2021 um 18:40 Uhr befuhr eine 83-jährige Sprockhövelerin mit ihrem Pkw VW Golf Plus die Mühlenstraße in Fahrtrichtung Bochumer Straße. In Höhe der dortigen Einmündung beabsichtigte sie bei Grünlicht nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 27-jährigen Sprockhöveler, der gerade, ebenfalls bei Grünlicht, die Fahrbahn überquerte. Der Fußgänger stürzte und wurde an einem Arm vom Pkw überrollt. Er wurde leicht verletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entstand kein Sachschaden.

