Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Versuchter Einbruch in ein Nebengebäude der Liebfrauenkirche

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Freitag, den 03.12.2021, 19.30 Uhr bis zum Samstag, den 04.12.2021, 10.15 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Eingangstür der Liebfrauenkirche ein und gelangten so in die dahinter befindlichen Wirtschaftsräume. Die Räumlichkeiten wurden vermutlich nach Wertgegenständen durchsucht bevor der oder die Täter das Wirtschaftsgebäude unerkannt aber ohne Beute wieder verließen.

