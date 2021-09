Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Pedelec gestohlen

Osnabrück (ots)

Am frühen Samstagmorgen entwendeten Unbekannte in der Schlagvorder Straße ein hochwertiges Pedelec der Marke Flyer, Modell Gotour6. Das mattschwarze Herrenrad wurde an ein weiteres Rad angeschlossen und stand zwischen dem Kollegienwall und dem Haseuferweg, als sich der oder die Täter in der Zeit von 0 bis 05.30 an dem Schloss zu schaffen machten und das Pedelec mitnahmen. Ausgestattet ist das Diebesgut mit einer Nabenschaltung, Rücktritt und einer Kette. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades geben können, sich zu melden. Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei:

- Wählen Sie für Ihr Fahrrad gut beleuchtete und belebte Abstellplätze. - Sichern Sie Ihr Rad immer und überall! - Fahrräder oder motorisierte Zweiräder immer mit Rahmen, Vorder- und Hinterrad mit massiven Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlössern an feststehenden Gegenständen anschließen. - Werkzeuge aus Sattel- oder Werkzeugtaschen mitnehmen.

